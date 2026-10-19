Tuyên truyền pháp luật gắn với phong trào 'Bình dân học vụ số'

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường lớn UBND xã Bát Xát, với sự tham gia của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, tuyên truyền viên pháp luật, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và Nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến nội dung 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, góp phần nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia.

Bên cạnh nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nghị tập trung tuyên truyền phong trào "Bình dân học vụ số", trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho người dân khu vực biên giới. Trong đó, các đại biểu được hướng dẫn thực hành bán hàng, sản xuất video trên nền tảng số và sử dụng mã QR để truy cập hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đại biểu tham dự hội nghị tại xã Bát Xát. Ảnh: Hoàng Thủy

Đáng chú ý, nội dung tuyên truyền còn chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc trên không gian mạng; nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, giúp người dân chủ động phòng ngừa những nguy cơ mất an toàn khi tham gia môi trường số.

Trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, hội nghị tập trung tuyên truyền quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về giữ gìn và phát huy đường biên giới Việt Nam; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thông qua hội nghị, cán bộ và Nhân dân xã Bát Xát được bổ sung những kiến thức, kỹ năng thiết thực về chuyển đổi số, pháp luật và thông tin đối ngoại. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đồng thời phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.