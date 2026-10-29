Tuyên truyền pháp luật dưới hình thức phiên toà giả định

Các đại biểu và các em học sinh, sinh viên tham dự chương trình.

Kịch bản của "Phiên tòa giả định" xoay quanh vụ án “Gây rối trật tự công cộng” có thật xảy ra trên địa bàn. Toàn bộ diễn biến từ quá trình điều tra, truy tố đến xét hỏi, tuyên án được tái hiện công phu, đúng với thực tiễn tố tụng.

Thông qua tình huống vụ án, làm rõ dấu hiệu pháp lý của tội “Gây rối trật tự công cộng”, phân biệt hành vi vi phạm hành chính với hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Hình ảnh tại Phiên toà giả định.

Đồng thời giúp học sinh nhận diện nguy cơ phát sinh hành vi gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn cá nhân, tranh cãi trên mạng xã hội, lời thách thức, việc hẹn đánh nhau hoặc tụ tập đông người. Phân tích hậu quả có thể xảy ra đối với sức khỏe, tài sản, hoạt động bình thường tại nơi công cộng và tình hình an ninh, trật tự.

Khuyến cáo học sinh không tham gia đánh nhau, không kích động hoặc lôi kéo người khác, không mang theo hoặc sử dụng hung khí, không cổ vũ hành vi bạo lực; không chia sẻ nội dung nhằm kích động xung đột. Khi phát hiện nguy cơ xảy ra đánh nhau hoặc mất an ninh, trật tự, cần báo ngay cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng; chủ động kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp phù hợp.

Đông đảo học sinh, sinh viên nhà trường theo dõi diễn biến của Phiên tòa giả định.

Thông qua hình thức trực quan của "Phiên tòa giả định", học sinh, sinh viên dễ tiếp cận các quy định của pháp luật về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Qua đó góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh; hình thành ý thức giải quyết mâu thuẫn bằng phương thức phù hợp; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện vụ án, trong khuôn khổ "Phiên tòa giả định", Ban Tổ chức còn lồng ghép hoạt động giao lưu, hỏi đáp pháp luật, với nhiều tình huống liên quan đến dấu hiệu pháp lý của tội danh, trách nhiệm của người tham gia vụ việc và kỹ năng phòng tránh xung đột, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong học sinh.