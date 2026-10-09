Tuyên truyền pháp luật “Di dân - Biên phòng” năm 2026

Lực lượng chức năng của hai bên tham gia buổi tuyên truyền

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma trực tiếp tuyên truyền, giải thích cho người dân về các quy định trong khu vực cửa khẩu và biên giới

Tại chương trình, hai bên đã trực tiếp tuyên truyền và phát tờ rơi cho trên 300 hành khách, người dân qua lại cửa khẩu hai bên biên giới. Nội dung tập trung phổ biến việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và Trung Quốc về biên giới; quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của hai bên; quy định về phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh; những hành vi vi phạm về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, hàng bị cấm qua biên giới…

Lực lượng chức năng hai bên phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân qua lại cửa khẩu

Buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân của lực lượng chức năng hai bên tại cửa khẩu

Thông qua hoạt động, lực lượng chức năng hai bên tăng cường thắt chặt tình đoàn kết, trao đổi thông tin, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, thực thi pháp luật cho hành khách, người dân qua lại cửa khẩu hai bên biên giới, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu, biên giới hai bên.