Tại hội trường Nhà văn hóa bản Giang Châu, Đoàn KT-QP 720 phối hợp với UBND xã Quảng Tân tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân với chủ đề “Đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch”. Đây là hoạt động trọng tâm trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua quyết thắng” của đơn vị.

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn KT-QP 720, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật không phải là nhiệm vụ “đến hẹn lại lên”, mà là mạch chảy liên tục, thấm sâu vào nhịp sống của người dân ở từng bản làng. Từ các buổi họp bản, sinh hoạt tại nhà văn hóa vào buổi tối cho đến những lần tới thăm các gia đình lúc đỏ lửa, những kiến thức pháp luật và tinh thần cảnh giác luôn được cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 720 chuyển tải đến bà con một cách tự nhiên, kiên trì.

Chia sẻ về tính bền vững của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn KT-QP 720, nhấn mạnh: “Địa bàn vùng dự án có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ không đồng đều nên công tác tuyên truyền không thể làm theo kiểu “mưa rào” rồi thôi, mà phải “mưa dầm thấm lâu”. Chính vì vậy, chúng tôi luôn đổi mới hình thức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ và gắn liền với quyền lợi của nhân dân. Khi bà con hiểu đúng pháp luật và có kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng, "thế trận lòng dân" mới thực sự vững chắc, từ đó mỗi người dân sẽ trở thành một “cột mốc sống”, một “lá chắn” tự nhiên ngăn chặn mọi âm mưu chia rẽ của các đối tượng xấu”.

Bằng phương pháp truyền đạt gần gũi, các báo cáo viên tập trung làm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương về dân tộc, tôn giáo. Những vấn đề gắn liền với quyền lợi thiết thực được giải thích cặn kẽ, động viên bà con đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, đơn vị đi sâu vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện nghiêm Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống ma túy... Qua đó, giúp đồng bào nhận diện hậu quả nặng nề của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Nổi bật hơn cả, các báo cáo viên vạch rõ phương thức của các thế lực thù địch đó là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo hay những khó khăn trước mắt để xuyên tạc, kích động tâm lý bất mãn, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trước sự lan truyền nhanh chóng của thông tin trên mạng xã hội, đơn vị cũng chú trọng hướng dẫn bà con nhận diện “tin giả”, rèn luyện kỹ năng kiểm chứng, tuyệt đối không nghe theo xúi giục và kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm...

Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 720 tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân.

Để công tác tuyên truyền pháp luật đạt hiệu quả cao, Đoàn KT-QP 720 chú trọng phát huy tối đa vai trò của các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng. Tại các buổi tuyên truyền ở bản Giang Châu, ông Ly Văn Chứ, Trưởng bản đã trực tiếp giải thích, truyền đạt lại các nội dung cốt lõi bằng tiếng của đồng bào. Bằng ngôn ngữ quen thuộc và những câu chuyện gần gũi, ông giúp bà con dễ dàng nắm bắt quy định pháp luật và nhận diện thủ đoạn lừa gạt của kẻ xấu. Trưởng bản Ly Văn Chứ cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 720 thân thiết như người trong nhà. Không chỉ những lúc ở bản tổ chức hội họp các chú bộ đội mới tuyên truyền pháp luật cho bà con, mà ngày thường vẫn xuống tận nếp nhà, ra tận rẫy cùng làm, cùng trò chuyện với dân. Nghe bộ đội giải thích, lại được nghe bằng tiếng mẹ đẻ, bà con mừng lắm, cái bụng ưng ngay. Người dân bản mình giờ hiểu rõ rồi, không nghe theo kẻ xấu, không tin những tin đồn nhảm nữa. Bà con hứa sẽ cùng bộ đội giữ nương rẫy, giữ cho bản làng yên bình, đoàn kết”.

Từ bản Giang Châu, thông điệp về đoàn kết và niềm tin tiếp tục lan tỏa. "Thế trận lòng dân" không hình thành từ lời nói đơn thuần, mà được bồi đắp qua từng ngày bằng sự tận tâm của Bộ đội Cụ Hồ, sự đồng hành của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, tạo thành điểm tựa vững chắc giữ gìn bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.