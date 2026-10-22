Tuyên truyền pháp luật chống khai thác IUU qua phiên tòa giả định

Quang cảnh phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU tại phường Phú Yên. Ảnh: Huy Thanh

Phiên tòa giả định tái hiện vụ án hình sự về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép". Theo tình huống giả định, thuyền trưởng tàu cá đã tự ý tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình, sau đó điều khiển tàu cùng 4 thuyền viên sang vùng biển Philippines khai thác hải sản trái phép. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù.

Thông qua tình huống và diễn biến phiên tòa, các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân được tiếp cận trực quan với những hành vi vi phạm, hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Hòa tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU cho ngư dân phường Phú Yên. Ảnh: Huy Thanh

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Hòa phổ biến các quy định về chống khai thác IUU, những điểm mới của Nghị định số 246/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý tàu cá, sử dụng thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Đại diện Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp những vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; giúp ngư dân nắm rõ các hành vi vi phạm thường gặp và chế tài xử phạt.

Việc kết hợp phổ biến pháp luật với phiên tòa giả định góp phần giúp ngư dân dễ hiểu, dễ nhớ các quy định, nâng cao trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong tổ chức khai thác thủy sản; vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tháo gỡ hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, chung tay chống khai thác IUU và phát triển nghề cá có trách nhiệm, bền vững.