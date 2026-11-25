Cán bộ Hải đoàn 21 phát tờ rơi, giải thích các hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác IUU.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của các đơn vị đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác IUU và chế tài xử phạt đối với các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh việc trực tiếp giải đáp thắc mắc của chủ tàu, thuyền trưởng về việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi chép nhật ký khai thác, thủ tục xuất nhập bến và các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải khi vươn khơi bám biển đơn vị còn kết hợp phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền pháp luật đến tận tay bà con ngư dân.

Dịp này, Hải đoàn 21 trao 100 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân thuộc Nghiệp đoàn nghề cá Tam Quang, xã Núi Thành.

Hoạt động phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân địa phương khi hành nghề trên biển, góp phần chung tay cùng cả nước sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.