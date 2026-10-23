Tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ qua phiên tòa giả định

Cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Lộc Quang tham dự phiên tòa giả định. Ảnh: Nga Sơn

Tại chương trình, trên 100 cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Lộc Quang đã trực tiếp xem phiên tòa giả định xét xử vụ án cố ý gây thương tích xuất phát từ hành vi bạo lực gia đình. Phiên tòa giả định tái hiện đúng trình tự, thủ tục xét xử như một phiên tòa, có đầy đủ các thành phần Hội đồng xét xử: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Thư ký tòa án, Công an, Trợ giúp viên pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, bị cáo, bị hại, người làm chứng…

Từ phiên tòa giả định đã giúp người xem nhận thức được hậu quả của hành vi bạo lực gia đình; vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Phiên tòa giả định cũng giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu thêm về quy trình xét xử một vụ án; vai trò của Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát, luật sư và những người tham gia tố tụng…

Bên cạnh phiên tòa giả định, tại chương trình, đại diện Hội LHPN thành phố cũng đã tuyên truyền pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Ngoài việc cung cấp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ các hình thức bạo lực, hậu quả pháp lý của hành vi bạo lực gia đình…, đại diện Hội LHPN thành phố cũng đã chia sẻ một số giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình. Trong đó, có việc duy trì sự quan tâm, chia sẻ; thực hiện bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong gia đình; ngăn ngừa, loại bỏ định kiến giới; nói không với mọi biểu hiện của bạo lực gia đình; nâng cao hiểu biết pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình…

Cán bộ, hội viên, phụ nữ được hướng dẫn cách lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp phải hành vi bạo lực gia đình; đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các vụ việc bạo lực gia đình, góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, bình đẳng, không có bạo lực.

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: Nga Sơn

Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ là hoạt động được Hội LHPN thành phố duy trì thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó, góp phần thay đổi các quan niệm, thái độ, hành vi bất bình đẳng giới, nâng cao trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành, tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng môi trường bình đẳng, an toàn hơn trong kỷ nguyên số.