Tuyên truyền pháp luật cho nhân dân hai xã Thàng Tín, Bản Máy

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đoàn thể xã Thàng Tín tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho nhân dân.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự hai xã phổ biến những nội dung cơ bản của 3 văn kiện pháp lý về biên giới; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống ma túy và các nội dung trọng tâm của Đề án 1371. Trong đó, chú trọng tuyên truyền trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Nội dung tuyên truyền còn tập trung vào phòng, chống mua bán người, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; giúp bà con nâng cao nhận thức, nhận biết các nguy cơ để chủ động phòng ngừa, bảo vệ bản thân và gia đình. Bên cạnh đó phát hơn 1.200 tờ rơi tuyên truyền pháp luật, tạo điều kiện để người dân tìm hiểu, vận dụng trong đời sống.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền pháp luật và phát tờ rơi cho người dân xã Bản Máy.

Thông qua hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, xây dựng khu vực biên giới ổn định, bình yên.