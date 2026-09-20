Tuyên truyền pháp luật cho người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản

Quang cảnh buổi phổ biến tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: UBNV

Đoàn công tác do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh Hà dẫn đầu. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia giải đáp của các luật sư từ đầu cầu Hà Nội. Các chương trình vừa cung cấp thông tin pháp luật, vừa tạo diễn đàn để bà con trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý, các cơ quan đại diện Việt Nam và chuyên gia pháp lý trong nước. Tại Đài Loan (Trung Quốc), chương trình có sự tham gia trực tiếp của luật sư sở tại.

Tại các chương trình, Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà thông tin tới bà con những nội dung mới của Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã có những chuyển biến căn bản, toàn diện, góp phần nâng cao nhận thức và thống nhất hành động từ Trung ương đến địa phương, trong nước và ngoài nước.

Trong giai đoạn mới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đổi mới tư duy, từ vận động, tập hợp, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động và phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp vào quá trình hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước.

Nghị quyết số 23-NQ/TW nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, xuất thân, địa vị xã hội. Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, cầu thị, lắng nghe các ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả những quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh, việc tổ chức các chương trình tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản là hoạt động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW, chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời đồng hành, lắng nghe và tạo điều kiện để cộng đồng ổn định cuộc sống, hội nhập tốt tại sở tại và tiếp tục gắn bó với quê hương, đất nước.

Thông qua đối thoại trực tiếp, các cơ quan chức năng có thêm cơ hội nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, qua đó tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ và giải đáp kịp thời các vướng mắc pháp lý của bà con.

Bà con trao đổi tại phần hỏi đáp tại chương trình ở Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: UBNV

Tại phần hỏi - đáp, các chuyên gia, đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản cùng các luật sư đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề bà con quan tâm. Các nội dung tập trung vào việc trở lại quốc tịch Việt Nam; quyền sử dụng đất và tài sản thừa kế; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, kết nối các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; thực thi Nghị định số 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; và việc thực thi Công ước Apostille.

Bà Bùi Thị Oanh và ông Đỗ Quang Ba, kiều bào tại Nhật Bản, đánh giá chương trình là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Bà con mong muốn các chương trình trao đổi, chia sẻ trực tiếp tiếp tục được tổ chức thường xuyên, giúp cộng đồng cập nhật thông tin, nâng cao hiểu biết pháp luật và thuận lợi hơn trong quá trình sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài.