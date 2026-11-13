Tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại Vũng Tàu

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng phổ biến các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản; đồng thời yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân không khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; không tháo gỡ, vô hiệu hóa hoặc cố tình làm mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình.

Hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản đúng pháp luật.

Các cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn ngư dân kiểm tra tình trạng kỹ thuật của tàu, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị an toàn trước khi ra khơi; nhắc nhở ngư dân thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và chủ động liên lạc để được hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Đối với các tiểu thương tại cảng cá, nội dung tuyên truyền tập trung vào trách nhiệm chấp hành các quy định trong thu mua, kinh doanh thủy sản; không thu mua, tiêu thụ sản phẩm có nguồn gốc bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc hoặc thiếu hồ sơ theo quy định. Các lực lượng cũng vận động tiểu thương cung cấp thông tin, phối hợp phát hiện hành vi vi phạm.

Đại diện Vùng cảnh sát biển 3 và các đơn vị phối hợp trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân.

Dịp này, các đơn vị phát 300 tài liệu tuyên truyền pháp luật và trao tặng 100 cờ Tổ quốc tặng ngư dân.

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chia sẻ: Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người khai thác, thu mua và kinh doanh thủy sản; phát huy trách nhiệm của cộng đồng trong chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng nghề cá có trách nhiệm.