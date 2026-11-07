Tuyên truyền pháp luật cho hơn 700 học sinh, sinh viên

Cụ thể, tại Trường Cao đẳng Đà Lạt, chương trình thu hút hơn 450 học sinh, sinh viên tham gia. Thông qua phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”, các bạn trẻ được tiếp cận những quy định pháp luật liên quan, hiểu rõ hơn về hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm.

Phiên tòa giả định tại Trường Cao đẳng Đà Lạt

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử và giải quyết mâu thuẫn văn minh, phòng ngừa bạo lực trong môi trường học đường.

Còn tại khu vực Tà Nung (phường Cam Ly - Đà Lạt), chương trình thu hút hơn 250 đoàn viên, thanh niên tham gia. Phiên tòa giả định xét xử vụ án “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 304 và Điều 318 Bộ luật Hình sự. Nội dung phiên tòa tập trung tuyên truyền về các quy định liên quan đến vũ khí quân dụng, hành vi gây rối trật tự công cộng và những hậu quả pháp lý khi vi phạm.

Chương trình phiên tòa giả định tại phường Cam Ly thu hút học sinh và Nhân dân

Việc lựa chọn hình thức phiên tòa giả định giúp các quy định của pháp luật được truyền tải trực quan, sinh động, gần gũi với đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, giúp người tham gia nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Học sinh Trường THCS & THPT Tà Nung tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật

Hoạt động nằm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, đồng thời góp phần hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ.