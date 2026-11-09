Tuyên truyền pháp luật cho học sinh xã miền núi Trà Đốc

Học sinh trả lời câu hỏi tương tác tại buổi tuyên truyền. Ảnh: LỆ VÂN

Công an xã Trà Đốc truyền đạt những nội dung thiết thực, gần gũi cho gần 300 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Đốc.

Cụ thể gồm: tác hại của ma túy và các biện pháp phòng ngừa; nhận diện hành vi xâm hại tình dục, kỹ năng ứng phó và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống nguy hiểm; các quy định về an toàn giao thông; kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Với cách truyền đạt sinh động, dễ hiểu, gắn với những tình huống thực tế tại một xã miền núi đặc thù đa phần là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động tuyên truyền góp phần giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành kỹ năng sống tích cực và biết cách bảo vệ mình.