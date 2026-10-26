Hoạt động này được tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Thần Hiến, phường Hà Tiên và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành, xã Giang Thành.

Đây là những điểm trường trên địa bàn biên giới của tỉnh An Giang.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh tuyến biên giới tỉnh An Giang

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Tiểu đoàn 519 đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển sinh quân sự, phòng, chống bạo lực học đường và kỹ năng bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Ban tổ chức đã phát hàng ngàn tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em học sinh

Bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp, nội dung gần gũi, phù hợp với từng lứa tuổi, giúp học sinh hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân trong chấp hành pháp luật; đồng thời nâng cao kỹ năng phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong học đường.

Dịp này, Tiểu đoàn 519 trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai trường

Đặc biệt, thông qua tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Tiểu đoàn 519 trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai trường.

Đây là hoạt động thiết thực trong thực hiện Đề án 1371 của Chính phủ về phát huy vai trò của Quân đội nhân dân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.