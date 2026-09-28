Tuyên truyền pháp luật cho giáo viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Quảng Nam

Học sinh trao đổi, xử lý tình huống thực tế về kỹ năng phòng tránh rủi ro vi phạm pháp luật. Ảnh: CTV

Theo đó, cán bộ viên chức, người lao động và học sinh nhà trường được tuyên truyền, trao đổi về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng và một số quy định pháp luật về hôn nhân, gia đình…

Các em học sinh còn được trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hành vi dụ dỗ, ép buộc, xâm hại và những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em.

Chương trình kết hợp tuyên truyền trực tiếp với trao đổi, hỏi đáp và xử lý các tình huống thực tế; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh rủi ro và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.