Tuyên truyền pháp luật cho giáo viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Quảng Nam
Sáng 28/9, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Quảng Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 570 cán bộ viên chức, người lao động và học sinh nhà trường.
Theo đó, cán bộ viên chức, người lao động và học sinh nhà trường được tuyên truyền, trao đổi về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng và một số quy định pháp luật về hôn nhân, gia đình…
Các em học sinh còn được trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hành vi dụ dỗ, ép buộc, xâm hại và những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em.
Chương trình kết hợp tuyên truyền trực tiếp với trao đổi, hỏi đáp và xử lý các tình huống thực tế; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh rủi ro và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tuyen-truyen-phap-luat-cho-giao-vien-va-hoc-sinh-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-thpt-quang-nam-3353422.html