Tuyên truyền pháp luật biển, đảo qua Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, hiểu biết cho học sinh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quang cảnh phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 dành cho các học sinh THCS tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nam Trung

Theo thể lệ, Cuộc thi được tổ chức qua 2 vòng: Vòng thi cấp xã, phường và vòng thi cấp tỉnh. Trong đó, vòng thi cấp xã, phường được triển khai bằng hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Mỗi thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" trong thời gian 10 phút. Mỗi học sinh được tham gia tối đa 3 lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xét thành tích.

Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức trực tiếp theo hình thức "Rung chuông vàng", với sự tham gia của 60 học sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi cấp xã, phường. Trong đó, Cụm 1 và Cụm 2 mỗi cụm lựa chọn 25 học sinh có thành tích cao nhất; Cụm 3 lựa chọn 10 học sinh có thành tích cao nhất để tranh tài tại vòng chung kết cấp tỉnh. Thời gian tổ chức vòng thi chính thức bắt đầu từ 9 giờ ngày 26/10 đến 11 giờ ngày 1/11/2026.

Theo Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Lê Huy, cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2026 - 2027 tiếp tục mở ra một sân chơi trí tuệ bổ ích, thiết thực và giàu ý nghĩa đối với học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây không chỉ là cơ hội để các em thể hiện sự hiểu biết, tinh thần ham học hỏi và khả năng vận dụng kiến thức mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Lê Huy mong muốn, các em học sinh tích cực hưởng ứng, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức, tham gia Cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, trung thực, đoàn kết, tự tin và quyết tâm đạt thành tích cao. Đồng thời khẳng định, mỗi kiến thức các em tích lũy hôm nay sẽ là hành trang quý báu để trở thành những công dân có tri thức, có trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển, cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua Cuộc thi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phổ biến kiến thức pháp luật về biển, đảo; đồng thời lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương đến đông đảo học sinh, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh, tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.