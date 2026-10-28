Tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường, tặng quà cho người dân xã Long Hải ở Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo viên Cảnh sát biển tuyên truyền cho ngư dân Long Hải. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Ngày 28/10, tại xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng Cảnh sát biển 3 cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Thành phố cùng địa phương tổ chức chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” năm 2026. Chương trình có sự tham gia của gần 200 đại biểu, cán bộ, hội viên, đoàn viên và ngư dân trên địa bàn.

Trong chương trình, báo cáo viên của Vùng Cảnh sát biển 3 đã tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cảnh sát biển phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống IUU cho ngư dân Long Hải. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Nội dung tuyên truyền đã giúp chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, khai thác hải sản đúng quy định. Người dân cũng được tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển, hạn chế rác thải nhựa, bảo tồn thiên nhiên và hệ sinh thái biển. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong sản xuất và sinh hoạt.

Tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo xã Long Hải. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp).

Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh những chương trình dân vận của Vùng Cảnh sát biển 3 có kết hợp với các hoạt động an sinh xã hội góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng cảnh sát biển với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân.

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng cờ Tổ quốc, tờ rơi và 80 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình ngư dân, học sinh là đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.