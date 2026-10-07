Tuyên truyền pháp luật bằng những vai diễn

Những vai diễn rất đời

Trong thời đại mạng xã hội trở thành một trong những kênh tiếp nhận thông tin phổ biến, cách tuyên truyền pháp luật cũng đang có những thay đổi đáng kể. Thay vì chỉ truyền tải các quy định bằng văn bản, khẩu hiệu hay những buổi phổ biến pháp luật theo phương thức truyền thống, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã mang đến một cách tiếp cận gần gũi hơn: đưa các quy định pháp luật vào những câu chuyện đời thường, được thể hiện bằng những tiểu phẩm ngắn, có yếu tố hài hước.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến và Thiếu tá Trần Quân Thụy là hai gương mặt cán bộ CSGT được yêu thích trên mạng xã hội.

Đây cũng là cách mà Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đẩy mạnh trên các nền tảng số. Điểm đáng chú ý là những người xuất hiện trước máy quay không phải diễn viên chuyên nghiệp. Họ là những cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ, trong đó có Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến và Thiếu tá Trần Quân Thụy.

Để gặp được Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến và Thiếu tá Trần Quân Thụy quả thật rất khó. Các anh cùng đồng nghiệp vừa quay cuồng với công việc chuyên môn, vừa lo dựng các tiểu phẩm tuyên truyền của Phòng, vừa xây dựng kịch bản phim truyền hình tham dự Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026 diễn ra tại TP Hà Nội từ ngày 22 đến 27/10/2026. Là biên kịch, kiêm đạo diễn, diễn viên, công việc của các anh bận rộn từ sáng sớm đến đêm muộn.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến là một trong những gương mặt được biết đến qua các sản phẩm tuyên truyền giao thông trên mạng xã hội. Có thời điểm, hình ảnh anh phụ vợ bán nước mía sau giờ làm việc được cộng đồng mạng chú ý, từ đó, nhiều người nhận ra người đàn ông đời thường ấy là một cán bộ CSGT.

Trong các clip tuyên truyền, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến không chỉ xuất hiện với hình ảnh người chiến sĩ trong bộ trang phục công an đang làm nhiệm vụ mà còn hóa thân thành những nhân vật rất quen thuộc trong đời sống.

Có khi là người chồng tìm cách giấu vợ chuyện uống bia; có khi là người tham gia giao thông vi phạm rồi tìm đủ lý do giải thích; cũng có lúc anh vào vai một người dân bình thường để tạo ra những cuộc đối thoại hài hước.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến (bìa trái) và Thiếu tá Trần Quân Thụy (đứng cạnh) cùng xem lại vai diễn của mình.

Cùng tham gia tiểu phẩm với Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến là Thiếu tá Trần Quân Thụy, gương mặt được yêu thích đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội với nét diễn cực kì duyên dáng, hài hước, mà nhiều khán giả phải thốt lên “cán bộ không dấn thân vào showbiz thật quá phí”, hay “cuối năm hai anh phải đi diễn Táo quân mới đúng”.

Nhận xét về người em, người đồng nghiệp của mình, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến công nhận Thiếu tá Trần Quân Thụy là người đa tài. Không chỉ diễn xuất tốt, hát hay, Thiếu tá Thụy còn là người chỉnh sửa âm thanh, hình ảnh, ánh sáng, cảnh quay của hai anh em thành một clip hoàn chỉnh để đăng tải. Anh là báo cáo viên cấp thành phố, thường xuyên đi tuyên truyền pháp luật tại các đơn vị, công ty, trường học. Với giọng hát truyền cảm, Thiếu tá Trần Quân Thụy là giọng hát được yêu thích nhất và đoạt giải A đơn ca nam tại Liên hoan giọng hát hay Công an Thủ đô lần thứ II năm 2026, Đoàn nghệ thuật quần chúng đạt Chương trình nghệ thuật xuất sắc tại liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026. Anh cũng là đạo diễn các chương trình hội thi của đơn vị và cụm thi đua.

Thiếu tá Trần Quân Thụy cho biết, anh công tác trong lực lượng Công an từ năm 2009. Những năm đầu, anh được phân công làm việc tại Công an huyện Thanh Trì (cũ), TP Hà Nội. Công việc khi đó gắn với hiện trường các vụ tai nạn giao thông, hồ sơ điều tra và những ngày bám đường thực hiện nhiệm vụ. Mỗi ca trực phải chứng kiến nhiều bi kịch, cả niềm vui lẫn nỗi buồn khiến anh luôn trăn trở: Làm thế nào để người dân thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trước khi tai nạn xảy ra, thay vì chỉ rút kinh nghiệm khi hậu quả đã đến?

Theo Thiếu tá Trần Quân Thụy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là yêu cầu cần thiết, nhưng đó mới là giải pháp ở “phần ngọn”. Quan trọng hơn là giúp mỗi người chủ động điều chỉnh hành vi trước khi vi phạm xảy ra; biết dừng lại khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia và luôn nhận thức rằng “một phút chủ quan có thể để lại hậu quả suốt đời”.

Để pháp luật đến gần dân hơn

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, từ tháng 7/2025, Thiếu tá Trần Quân Thụy chuyển về công tác tại Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội). Tại đây, anh được đơn vị phân công làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đây cũng trở thành một bước ngoặt trong quá trình công tác của anh. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về việc đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng sát cơ sở, gần dân, dễ hiểu và dễ thực hiện, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, triển khai các hoạt động tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok... Cũng từ đây, Thiếu tá Trần Quân Thụy cùng Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến bắt đầu dấn thân vào diễn xuất, với những vai diễn không chuyên để đời.

Thiếu tá Trần Quân Thụy hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh.

Để đưa những quy định vốn khô khan thành nội dung hấp dẫn, gần với cách tiếp nhận thông tin của giới trẻ, các anh cùng đồng nghiệp bắt đầu xây dựng những video gắn với các hoạt động sinh hoạt đời thường, lồng ghép các quy định về trật tự, an toàn giao thông vào từng tình huống. Diễn xuất chân thật, tự nhiên, ăn ý giữa hai anh em góp phần làm nên những tiểu phẩm hài hước, dí dỏm thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận của khán giả.

Chia sẻ về những ngày đầu quay, dựng clip, các anh gặp rất nhiều khó khăn. Diễn viên không chuyên đều là cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Kịch bản tự nghĩ, tự quay, tự dựng. Có hôm quay từ sáng đến chiều mới hoàn thành một clip chỉ vài phút, sau đó mất thêm vài ngày để dựng và chỉnh sửa. Thêm vào đó là việc phải đảm bảo tính chính xác, tính tuyên truyền đúng định hướng và yếu tố hấp dẫn để người xem không thấy khô cứng.

Để làm tốt điều đó, các anh đã chủ động học hỏi các xu hướng truyền thông mới, tăng cường trao đổi về kinh nghiệm, tận dụng các tình huống thực tế trong công tác và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Clip đầu tay được đăng tải, ê-kíp bất ngờ khi sản phẩm đạt hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự thích thú với cách tuyên truyền mới của lực lượng CSGT.

Hậu trường một cảnh quay của cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội).

Từ kết quả ban đầu, sau vài tháng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng hàng trăm video đăng tải trên nhiều nền tảng. Lượng người xem dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu.

Một trong những clip tuyên truyền về quy định đội mũ bảo hiểm do đơn vị thực hiện đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem trên fanpage Cục CSGT và hơn 30 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội khác, cùng hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Những con số này cho thấy, khi thông tin pháp luật được kể bằng một câu chuyện đủ gần gũi, tự nhiên, người dân có thể chủ động dừng lại để xem, thay vì lướt qua như một thông báo pháp luật thông thường.

Một quy định pháp luật nếu chỉ được đọc nguyên văn có thể khó tạo sự chú ý đối với người xem mạng xã hội. Nhưng, nếu quy định ấy xuất hiện trong một tình huống mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp ngoài đời, câu chuyện lại trở nên khác.

Sự xuất hiện của Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến và Thiếu tá Trần Quân Thụy trong các tiểu phẩm cũng tạo ra một hình ảnh khác về người cán bộ CSGT. Trên đường phố, các anh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm, điều tiết giao thông. Trên mạng xã hội, các anh lại xuất hiện trong những vai diễn có phần dí dỏm, thậm chí tự đưa mình vào những tình huống “dở khóc dở cười”. Dù mọi thứ đều không chuyên, từ diễn viên, quay phim, chụp ảnh, đạo diễn... đến cả trang phục cũng tự tạo, nhưng nhận được tình cảm yêu mến của người dân, đồng nghiệp, ai cũng cảm thấy vui và hạnh phúc vì ngoài công việc chuyên môn, tiểu phẩm của các anh còn mang lại ý nghĩa tốt đẹp cho xã hội, góp phần đưa thông điệp về an toàn giao thông đến với người dân một cách tự nhiên hơn.