Tuyên truyền pháp luật ATGT cho gần 900 học viên tại Trung tâm GDTX Cà Mau

Hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, nâng cao ý thức chấp hành và lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong học viên.

Quang cảnh buổi tuyên truyền (Ảnh: Quách Mến)

Năm học 2026 - 2027, cơ sở chính Trung tâm GDTX Cà Mau có 22 lớp với gần 900 học viên. Trong đó, nhiều học viên hằng ngày tự sử dụng xe gắn máy để đến Trung tâm học tập, nên việc trang bị kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành các quy định giao thông có ý nghĩa thiết thực.

Công an phường Bạc Liêu phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ đến học viên (Ảnh: Quách Mến)

Tại buổi tuyên truyền, Công an phường Bạc Liêu phổ biến những quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời hướng dẫn học viên các kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Để nội dung tuyên truyền gần gũi, dễ tiếp thu, lực lượng công an đưa ra nhiều tình huống thực tế thường gặp trên đường để học viên trả lời, lựa chọn cách xử lý thông qua hình thức trò chơi có thưởng. Cách làm này tạo không khí sôi nổi, giúp học viên chủ động tiếp nhận kiến thức và ghi nhớ những quy định quan trọng.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm GDTX Cà Mau phát biểu tại buổi lễ tuyên truyền (Ảnh: Quách Mến).

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm GDTX Cà Mau, cho biết giáo dục pháp luật về an toàn giao thông là một trong những nội dung được Trung tâm quan tâm, tổ chức thường xuyên nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho học viên.

Theo ông Tuấn, giáo dục học viên không chỉ dừng ở kiến thức văn hóa mà còn phải chú trọng ý thức công dân, kỹ năng sống và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi học viên sau khi được trang bị kiến thức cần chủ động chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, đồng thời góp phần nhắc nhở, lan tỏa ý thức đến bạn bè và người thân.

Cán bộ Công an phường Bạc Liêu tặng quà cho học viên

Không chỉ phối hợp với lực lượng công an, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Trung tâm GDTX Cà Mau cũng triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm duy trì và lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên và học viên.

Học viên ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông (Ảnh: Quách Mến)

Qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, kiến thức về an toàn giao thông được đưa đến gần hơn với học viên, góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật trong đời sống hằng ngày.

Từ mỗi học viên, thông điệp về giao thông an toàn có thể tiếp tục được lan tỏa đến bạn bè, gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, kỷ cương, văn minh.