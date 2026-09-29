Tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt cho phụ nữ đồng bào Chăm

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hậu triển khai mô hình “5 không, 3 sạch, 3 an”

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Nhanh, Trưởng Phòng Kinh tế xã; bà Nguyễn Thị Bạch Lê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; bà Trịnh Thị Thúy Hằng, Trưởng Ban nhân dân ấp Hà Bao 2, cùng 106 đại diện hộ gia đình trên địa bàn ấp. Trong đó, có 76 hộ thuộc khu vực làng bè và 30 hộ thuộc khu vực Xóm Chăm.

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai các nội dung của mô hình “5 không, 3 sạch, 3 an”, góp phần xây dựng gia đình văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Hoạt động nằm trong khuôn khổ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng bào Chăm xem tờ bướm tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa

Đại diện Phòng Kinh tế xã hướng dẫn người dân cách phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình; phân biệt rác có khả năng tái chế, tái sử dụng với rác thải cần xử lý; đồng thời tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Qua đó, vận động người dân từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường thu gom rác tái chế, không đốt rác và không vứt rác trực tiếp xuống sông, rạch hoặc các khu vực công cộng. Đặc biệt, việc phân loại rác tại nguồn được xác định là giải pháp thiết thực, bắt đầu từ mỗi gia đình, góp phần giảm lượng rác thải phát sinh và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải.

Trao tặng bình nước sử dụng nhiều lần, khuyến khích người dân hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng bình đựng nước sử dụng nhiều lần cho các hộ dân tham dự, qua đó khuyến khích người dân hạn chế sử dụng chai, ly và các sản phẩm nhựa dùng một lần, hình thành thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phụ nữ và người dân ấp Hà Bao 2, trong đó có đồng bào Chăm, được nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen phân loại, thu gom và xử lý rác thải đúng cách. Từ những hành động nhỏ tại mỗi gia đình, phong trào bảo vệ môi trường được lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã Vĩnh Hậu ngày càng xanh, sạch, đẹp và bền vững.