Tuyên truyền nghị quyết công đoàn và chính sách liên quan đến đoàn viên, công đoàn, người lao động

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền cho công nhân, người lao động.

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã truyền đạt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV. Trong đó nhấn mạnh tới những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh trong giai đoạn mới. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị; chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

Cùng với việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã thông tin khái quát một số nội dung, chính sách lao động, việc làm; các quy định về hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, chế độ thai sản, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động gắn với những tình huống thực tế tại Công ty.

Thông qua hoạt động tuyên truyền pháp luật giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH giầy G – Star nắm bắt được các nội dung chính, định hướng phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn mới; đồng thời cập nhật những quy định mới, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình lao động, sản xuất, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, ổn định, tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty.