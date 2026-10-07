Tuyên truyền nghị quyết Công đoàn, nâng cao kỹ năng số cho công nhân

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh phát tài liệu Nghị quyết Công đoàn cho đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Woodsland, Nhà máy sản xuất Thái Bình.

Tại Hội nghị lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh; trong đó tập trung vào chính sách phúc lợi, vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; trách nhiệm của đoàn viên trong quan hệ lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.

Chuyển đổi số cũng là một nội dung được chú trọng tại hội nghị, với những vấn đề gắn trực tiếp với công việc và đời sống của công nhân. Từ cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khai thác và kiểm chứng thông tin trên môi trường mạng đến nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, nội dung tuyên truyền hướng tới hình thành kỹ năng số thiết thực, giúp người lao động chủ động hơn trong môi trường số. Qua các nền tảng trực tuyến, đoàn viên cũng có thêm kênh kết nối, cập nhật thông tin và nắm bắt hoạt động của tổ chức Công đoàn nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Thông qua hội nghị, các nội dung của nghị quyết được chuyển tải theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận, gắn với những vấn đề người lao động quan tâm và yêu cầu thích ứng với môi trường làm việc số hóa.