Tuyên truyền, nâng cao ý thức về phòng, chống khai thác IUU

Báo cáo viên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền tại Hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã thông tin, trao đổi với cán bộ, công chức và ngư dân về những nội dung cơ bản của quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2026; kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2026; những bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đồng thời, ngư dân phường Hòa Hiệp được phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong đó, nội dung trọng tâm là Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 của Chính phủ "quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản".

Thượng tá Đỗ Trọng Đại, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo và phòng, chống khai thác IUU có ý nghĩa quan trọng; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có định hướng còn góp phần nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc.

Ngư dân được tuyên truyền các quy định chống khai thác IUU.

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xác định tuyên truyền, vận động nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trong đó, việc nâng cao nhận thức pháp luật khi tham gia hoạt động trên biển và chấp hành nghiêm các quy định về khai thác IUU được chú trọng, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Đặng Văn Thông (chủ tàu cá PY-51138, phường Hòa Hiệp) cho biết, thời gian qua, ông cùng nhiều ngư dân địa phương đã nâng cao nhận thức, chấp hành quy định về vùng biển được phép khai thác. Qua công tác tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng, ông nhận thức rõ hơn tác hại của việc khai thác thủy sản sai quy định, nhất là khi các mức xử phạt hiện nay rất nghiêm khắc, với số tiền phạt lớn.

Ngư dân tìm hiểu các quy định chống khai thác IUU.

Theo ông Huỳnh Tấn Hiệp, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố Phú Thọ (phường Hòa Hiệp), từ khi các quy định về khai thác thủy sản được triển khai nhằm góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU, ngư dân trên địa bàn luôn nâng cao ý thức chấp hành. Việc xuất trình giấy tờ khi tàu cá xuất, nhập bến được chú trọng thực hiện. Ngư dân khi đi khai thác không xâm phạm vùng biển nước ngoài, góp phần bảo đảm nguồn gốc thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.600 tàu cá được đăng ký trên hệ thống dữ liệu quốc gia; trong đó, gần 690 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đã hoàn thành lắp đặt, đạt 100%. Toàn bộ tàu cá đã được đánh dấu và viết số đăng ký theo quy định. Từ tháng 8 - 10/2026, tỉnh tập trung triển khai các giải pháp nhằm khắc phục triệt để những khuyến nghị về chống khai thác IUU...