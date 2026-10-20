Tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho ngư dân

Ngày 20/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với UBND phường Bắc Gianh (Quảng Trị) tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các thành viên tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tàu thuyền an toàn trên địa bàn.

Trung tá Lê Quang Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, phổ biến các nội dung của Đề án 3094 tại hội nghị

Phường Bắc Gianh là địa bàn thuộc khu vực biên giới biển, nơi có hoạt động cảng biển, tàu thuyền ra vào hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản và các hoạt động kinh tế biển diễn ra thường xuyên. Sau sáp nhập, địa bàn được mở rộng với tiềm năng và thuận lợi để phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Hội nghị đã truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm, bao gồm: nội dung cơ bản của Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2026 - 2030”; các quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển theo Nghị định số 71/2015/NĐ-CP; những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và các biện pháp phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và các thành viên tổ tự quản trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho các thành viên tổ tự quản.

Các nội dung quan trọng được cụ thể hóa và trao đến tận tay người dân

Thông qua tập huấn, các thành viên tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tàu thuyền được bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động quần chúng, tham gia tuần tra, kiểm soát và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, chủ quyền biên giới, vùng biển trên địa bàn đơn vị quản lý.

Từ đó phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản tại cơ sở, giúp các thành viên nắm vững chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong lao động sản xuất và tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển quốc gia... Khi ấy, mỗi người dân là một tai mắt, mỗi gia đình là một điểm tựa, mỗi tổ tự quản là một hạt nhân quan trọng trong thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.