Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Quân đội tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội

Hình ảnh minh họa

Trong bối cảnh Đạ Tẻh 3 là địa bàn nông nghiệp trọng điểm với nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, việc phát huy vai trò của Quân đội tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội được xác định là động lực quan trọng để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

Mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức

Kế hoạch nêu rõ mục đích quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch liên quan đến Quân đội tham gia lao động sản xuất.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền được yêu cầu phải tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế địa phương, lấy cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân làm trung tâm.

Kế hoạch đặt ra lộ trình cụ thể với các chỉ tiêu phấn đấu rõ ràng: 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã, cán bộ, công chức và lực lượng trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền được giáo dục đầy đủ, có khả năng tuyên truyền cho Nhân dân. Trong đó giai đoạn 2026-2028 đạt 60%, giai đoạn 2029-2030 hoàn thành 100%; 80% cán bộ và Nhân dân trên địa bàn được tiếp cận thông tin, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, nhất là sản phẩm truyền thông số. Giai đoạn 2026-2028 đạt 50%, đến năm 2030 đạt 100%; 100% đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được đảm bảo tài liệu, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ. Giai đoạn 2026-2028 đạt 70%.

Phấn đấu xây dựng ít nhất 01 mô hình điểm hoặc cách làm sáng tạo, hiệu quả về công tác giáo dục, tuyên truyền trong giai đoạn 2026-2028 để nhân rộng trong giai đoạn 2029-2030.

Đối tượng thụ hưởng hướng đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên thanh niên, học sinh, người dân ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - những lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp hữu cơ tại địa phương.

8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Kế hoạch của xã Đạ Tẻh 3 đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; Tổ chức quán triệt sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; phân định rõ trách nhiệm giữa UBND xã, Ban CHQS xã, Công an xã, MTTQ và các đoàn thể. Khảo sát, đánh giá thực tiễn; Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì khảo sát nhận thức, nhu cầu tìm hiểu của Nhân dân, xác định nhóm đối tượng, địa bàn cần tăng cường tuyên truyền.

Đổi mới nội dung, hình thức; Tập trung tuyên truyền về mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo của các đơn vị Quân đội trong tham gia lao động sản xuất, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Hình thức đa dạng: hội nghị, tọa đàm, thi tìm hiểu trực tuyến, triển lãm, sinh hoạt thôn, đặc biệt chú trọng hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số: Chuyển đổi số trong tuyên truyền; Đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử xã, mạng xã hội; sản xuất tin, bài, ảnh, infographic, video clip, podcast.

Chủ động khai thác nguồn thông tin chính thống của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu: Nâng cao năng lực đội ngũ; Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cử cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trên môi trường mạng; bảo đảm trang thiết bị, phương tiện.

Xây dựng mô hình điểm; Rà soát, lựa chọn các mô hình hiệu quả trong tuyên truyền quốc phòng, an ninh để vận dụng; xây dựng mô hình gắn với thực tiễn sản xuất nông nghiệp hữu cơ, giúp dân phát triển kinh tế.

Tăng cường phối hợp và lồng ghép; Ban CHQS xã làm nòng cốt phối hợp với các phòng chuyên môn, đoàn thể, trường học, các thôn. Lồng ghép thực hiện Đề án với các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa: Huy động nguồn lực, kiểm tra giám sát: Huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp; định kỳ kiểm tra, sơ kết giai đoạn 2026-2028 và tổng kết giai đoạn 2026-2030, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích.

Vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong phát triển nông nghiệp

Theo phân công, Ban CHQS xã Đạ Tẻh 3 là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu UBND xã triển khai toàn bộ kế hoạch. Các cơ quan như Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã, Công an xã, MTTQ, các trường học và các thôn đều có nhiệm vụ phối hợp cụ thể.

Điểm nhấn đáng chú ý là Kế hoạch yêu cầu gắn hoạt động tuyên truyền với hoạt động thực tiễn của lực lượng vũ trang trên địa bàn - nhất là các hoạt động phối hợp giúp Nhân dân phát triển sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai. Đây chính là sợi dây kết nối giữa nhiệm vụ quốc phòng với mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao đời sống người dân.

Việc triển khai Đề án trên địa bàn xã Đạ Tẻh 3 không chỉ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, mà còn tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ trở thành hướng đi chủ lực của địa phương trong giai đoạn mới./.