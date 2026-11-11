Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Ban Tổ chức và các đội tham gia Hội thi.

Tham gia Hội thi có 5 đội đến từ các thôn Bản Đôn, Nà Pán, Nà Lồm, Phặc Tràng và Vằng Bó. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, kiến thức bình đẳng giới và sân khấu hóa.

Với sự chuẩn bị chu đáo, sáng tạo, các đội đã truyền tải nhiều thông điệp thiết thực, phản ánh những vấn đề trong đời sống như: chia sẻ công việc gia đình, xóa bỏ định kiến giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Lãnh đạo xã Phong Quang trao giải Nhất cho Đội thi thôn Nà Lồm.

Hội thi là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức pháp luật về bình đẳng giới. Qua đó, nâng cao nhận thức, thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và cộng đồng, hướng tới xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.