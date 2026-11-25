Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại chương trình, Công an xã đã cung cấp kiến thức cơ bản về ma túy, các loại ma túy phổ biến hiện nay, tác hại và hiểm họa do ma túy gây ra đối với sức khỏe, đời sống và xã hội.

Các em học sinh được hướng dẫn nhận biết những biểu hiện thường gặp ở người sử dụng ma túy; cách nhận diện một số loại ma túy mới; đồng thời trang bị kỹ năng phòng tránh, xử lý các tình huống có nguy cơ liên quan đến ma túy trong môi trường học đường.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Tiên Sơn trả lời câu hỏi tình huống về phòng, chống ma túy.

Thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, đặt câu hỏi và giải đáp các tình huống thực tế, buổi tuyên truyền giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật một cách gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân trước những cám dỗ, nguy cơ từ ma túy; không thử, không sử dụng và không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và trường học trong giáo dục, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.