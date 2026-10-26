Tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh

Quang cảnh buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Tại buổi tuyên truyền, các luật sư đã cung cấp những kiến thức pháp luật thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Quy định pháp luật về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự; phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục, ma túy; vi phạm pháp luật về giao thông, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Nội dung được truyền đạt sinh động thông qua các vụ việc thực tế liên quan đến những vụ án có đối tượng ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh.

Học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn trả lời câu hỏi trong phần giao lưu.

Bên cạnh đó, các luật sư cũng trực tiếp trao đổi với các em thông qua phần giao lưu hỏi đáp giúp học sinh dễ hiểu và dễ ghi nhớ. Buổi tuyên truyền đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của học sinh và giáo viên nhà trường.

Thông qua hoạt động này, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức pháp luật cơ bản, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thân thiện.