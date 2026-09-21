Tuyên truyền lưu động về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa ra quân tuyên truyền lưu động về an toàn thực phẩm.

Hoạt động được thực hiện bằng 5 xe ô tô trang trí pano, cờ phướn và hệ thống loa tuyên truyền, di chuyển theo các tuyến, địa bàn được phân công để đưa thông tin về an toàn thực phẩm đến đông đảo người dân.

Nội dung tuyên truyền thực hiện theo hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Các xe lưu động tuyên truyền theo các tuyến, địa bàn được phân công để đưa thông tin về an toàn thực phẩm đến đông đảo người dân.

Hoạt động góp phần nâng cao ý thức của người dân trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn. Đồng thời nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, nhất là trong thời điểm nhu cầu sử dụng bánh, kẹo và các sản phẩm phục vụ Tết Trung thu tăng cao.

Theo kế hoạch, hoạt động tuyên truyền lưu động được triển khai tại 15 phường, xã, gồm Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Thiệu Hóa, Thiệu Trung, Thiệu Toán, Lưu Vệ, Quảng Ninh, Tiên Trang, Hoằng Hóa, Hoằng Lộc, Hoằng Châu.