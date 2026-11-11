Tuyên truyền lưu động phòng, chống ma túy cho học sinh THPT, giáo dục nghề nghiệp

Chương trình tuyên truyền lưu động với chủ đề “Pháo đài văn minh - Thành phố nghĩa tình” đến với Trường THPT Hắc Dịch.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền lưu động được triển khai tại các trường học và khu dân cư trên địa bàn TPHCM trong quý IV-2026, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trang bị kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh, thanh thiếu niên và người dân.

Với thời lượng 70 phút, chương trình được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền chuyên đề và giao lưu tương tác, tạo không khí sôi nổi, gần gũi, giúp các em học sinh tiếp nhận kiến thức phòng, chống ma túy một cách trực quan, sinh động.

Tiểu phẩm "Chuyến hàng lật mặt" đã đem đến cho các em học sinh bài học sâu sắc.

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm kịch “Chuyến hàng lật mặt” gồm 2 phần, tái hiện những thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy, đặc biệt là việc lợi dụng lòng tham, sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết để lôi kéo người lao động, thanh thiếu niên tham gia vào hoạt động phạm pháp. Qua tình huống sân khấu, tiểu phẩm gửi đến học sinh thông điệp cảnh giác trước những lời mời chào, dụ dỗ, việc làm có thu nhập cao bất thường và những món quà, lợi ích không rõ nguồn gốc.

Các tiết mục ảo thuật, ca múa nhạc đặc sắc khéo léo lồng ghép thông điệp về phòng, chống ma túy.

Bên cạnh đó, các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng sôi động, gửi gắm tình yêu quê hương, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Nổi bật là bài hát “Xin chào Thành phố” (sáng tác Châu Đăng Khoa), “Pháo đài văn minh - Thành phố nghĩa tình” (sáng tác Lê Đức Pháp), ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (sáng tác Nguyễn Văn Chung) và ca khúc “Vì bình yên Thành phố” do ca sĩ Yongdy sáng tác, biểu diễn, với phần múa minh họa của Vũ đoàn Sen Trắng.

Đặc biệt, tiết mục ảo thuật tương tác của nghệ sĩ Đức Joker, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ảo thuật Quốc tế VMA của Mỹ tại Việt Nam mang đến những trải nghiệm thú vị cho học sinh. Thông qua trình diễn ảo thuật, chương trình khéo léo lồng ghép thông điệp cảnh báo những thủ đoạn che giấu, ngụy trang tinh vi của tội phạm ma túy.

Cán bộ Phòng PC04 hướng dẫn học sinh cách nhận diện những dấu hiệu bất thường, chủ động phòng ngừa và xử lý tình huống khi bị dụ dỗ, lôi kéo.

Ngoài ra, chương trình còn chú trọng cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tế. Cán bộ Phòng PC04 cùng các thành viên Câu lạc bộ tình nguyện Vì Bình yên thành phố trực tiếp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; hướng dẫn học sinh cách nhận diện những dấu hiệu bất thường, chủ động phòng ngừa và xử lý tình huống khi bị dụ dỗ, lôi kéo.

Các em học sinh hào hứng tham gia chương trình.

Song song với hoạt động trên sân khấu, không gian truyền thông cộng đồng được bố trí với các mẫu vật mô phỏng, giúp học sinh trực tiếp tìm hiểu, nhận diện các loại ma túy mới và những hình thức ngụy trang mà tội phạm thường sử dụng.

Chiều cùng ngày, chương trình diễn ra tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc (phường Tân Phước, TPHCM).

Theo Ban tổ chức, trong năm 2026, bên cạnh các suất diễn nghệ thuật sân khấu hóa và không gian truyền thông cộng đồng, chương trình còn đẩy mạnh công tác cổ động trực quan thông qua hệ thống pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu tại 12 xã, phường; triển khai không gian triển lãm 50 tranh cổ động chuyên đề phòng, chống ma túy nhằm lan tỏa thông điệp đến đông đảo học sinh, thanh thiếu niên và người dân.