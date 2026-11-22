Ngày 22-11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, thời gian qua, các đội trực thuộc của đơn vị đã phối hợp với Câu lạc bộ tiếng Anh của Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bằng 5 thứ tiếng, gồm: Việt Nam, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phát tờ rơi tuyên truyền về các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông tại một quán cà phê trên địa bàn phường Nha Trang.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông cùng các thành viên Câu lạc bộ tiếng Anh trực tiếp đến các tuyến đường, khu vực tập trung đông người và các khách sạn trên địa bàn để phát tờ rơi tuyên truyền; hướng dẫn người dân, du khách tìm hiểu và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Nội dung tuyên truyền được biên soạn bằng 5 thứ tiếng giúp người dân và du khách nước ngoài dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là những quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông tại Việt Nam.

Bên cạnh việc phát tờ rơi, cán bộ, chiến sĩ và thành viên Câu lạc bộ còn trực tiếp trao đổi, giải thích, hướng dẫn những nội dung cần thiết, góp phần xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong công tác tuyên truyền pháp luật.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông phát tờ rơi, tuyên truyền các quy định khi tham gia giao thông cho du khách nước ngoài.

Hoạt động góp phần đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của Phòng Cảnh sát giao thông trong việc ứng dụng ngoại ngữ vào thực tiễn công tác. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện đối với người dân và du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa.

Tờ rơi bằng 5 thứ tiếng của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Câu lạc bộ tiếng Anh; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều ngôn ngữ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.