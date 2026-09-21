Tuyên truyền luật PCCC và CNCH cho học sinh Trường THCS Bù Đốp

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; các nghị định, thông tư và những quy định pháp luật có liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng hướng dẫn cách xử lý một số tình huống cháy, nổ thường gặp; kỹ năng thoát nạn trong điều kiện xảy ra cháy; đồng thời hướng dẫn học sinh cách sử dụng các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Vấn đề tai nạn đuối nước cũng được nhấn mạnh. Hướng dẫn các em nhận ra các mối nguy hiểm, cách xử lý tình huống khi có sự cố đuối nước xảy ra. Các cách cứu người trực tiếp, gián tiếp nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm trang bị cho cán bộ, giáo viên và học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong nhà trường và cộng đồng.

Hình ảnh tại buổi tuyên truyền.