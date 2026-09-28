Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông tại Trường liên cấp Tiểu học - THCS Gia Quất

CSGT hướng dẫn học sinh sử dụng mũ bảo hiểm an toàn.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ CSGT đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn học sinh kỹ năng đi bộ an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo và các quy tắc khi tham gia giao thông bằng xe đạp, xe đạp điện.

Các nội dung được truyền đạt thông qua những tình huống thực tế, gần gũi với lứa tuổi học sinh, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng trong quá trình tham gia giao thông hằng ngày.

Ký cam kết chấp hành an toàn giao thông.

Cô và trò lớp 5A4, Trường liên cấp Tiểu học - THCS Gia Quất tại buổi tuyên truyền.

Thông qua chương trình, lực lượng CSGT đã truyền tải những kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, giúp học sinh nâng cao nhận thức, hình thành thói quen chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời, buổi tuyên truyền còn góp phần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng trong công tác giáo dục, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh.