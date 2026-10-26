Tuyên truyền kỹ năng lái xe an toàn cho người dân xã Phục Hòa

Cán bộ Công an xã Phục Hòa hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn cho người dân.

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những điểm mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các quy định đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; phân tích những hành vi vi phạm phổ biến, nguyên nhân và nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông; cách nhận biết, xử lý các tình huống nguy hiểm trên đường, kỹ năng điều khiển xe trong điều kiện thời tiết xấu, đường trơn trượt, đèo dốc nguy hiểm; phương pháp chở trẻ em an toàn.

Đồng thời hướng dẫn, trải nghiệm 11 tình huống lái xe trong sa hình của bài sát hạch hạng A1; đánh giá kết quả về kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe trực tiếp trên điện thoại thông minh của người tham gia.

Qua tuyên truyền giúp người dân trang bị kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn ngay từ cơ sở.