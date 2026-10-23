Tuyên truyền kiến thức và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn

Thiếu tá Phan Trọng Hữu (bên phải) Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 ra sân chuẩn bị hướng dẫn người dân thực hành lái xe.

Ngày 23/10, UBND phường Tân Hiệp phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) và Công an phường tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Hoạt động đã thu hút hơn 450 người, đại diện cho các đoàn thể, lực lượng công nhân, người lao động và người dân trên địa bàn phường.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Lê Văn Nhi Đồng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp nhấn mạnh, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông bền vững ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị các ban, ngành, đoàn thể cùng các khu phố tiếp tục bám sát địa bàn trọng điểm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan và giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn….

Tại phần tập huấn lý thuyết, báo cáo viên của Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông tại thành phố nói chung và phường Tân Hiệp nói riêng.

Bằng việc phân tích các vụ va chạm thực tế qua hình ảnh và video trích xuất từ camera giám sát, cán bộ tuyên truyền tập trung chỉ rõ những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như đi sai làn đường, vượt ẩu, không nhường đường tại nơi giao nhau và vi phạm nồng độ cồn…

Các đại biểu sau đó còn được cập nhật những điểm mới của các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và trực tiếp tham gia phần thi kiểm tra kiến thức lý thuyết.

Người dân được thực hành tại trung tâm đào tại xe trên địa bàn phường.

Sau phần lý thuyết, các đại biểu và người được tham gia huấn luyện kỹ năng thực hành tại một trung tâm đào tạo lái xe.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ lực lượng CSGT, người tham gia được rèn luyện trực tiếp trên sa hình qua các tình huống giả định như giữ khoảng cách an toàn, nhận biết và phòng tránh điểm mù của xe tải lớn, kỹ thuật cua rẽ an toàn và phương pháp xử lý phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật bất ngờ…