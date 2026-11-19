Thực hiện Kế hoạch số 3790/KH-BCH ngày 14/11/2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tổ chức cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng tự hào và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Cao Bằng tại địa chỉ: https://dangcongsan.vn/caobang. Mỗi bài thi gồm 20 câu hỏi kiến thức và 1 câu hỏi phụ dự đoán tổng số người tham gia. Thời gian thi dự kiến diễn ra trong 10 ngày vào tháng 2/2027; tổng kết và trao giải trong tháng 3/2027. Mỗi cá nhân chỉ sử dụng 1 tài khoản đăng ký bằng số căn cước công dân hoặc căn cước chính chủ và tham gia thi 1 lần duy nhất.

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng tiếp tục ra sức thi đua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('7a82f1c9c5a684f7442ed84948bf2748')

Để cuộc thi được triển khai rộng rãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến mục đích, ý nghĩa, vận động 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng dân quân tự vệ và công an xã, phường tích cực hưởng ứng.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được chú trọng thông qua việc mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tiếp sóng, phát sóng, đăng tải tin, bài, phóng sự giới thiệu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh gắn với tuyên truyền về cuộc thi. Đồng thời, thiết kế biểu ngữ (banner), tạo đường dẫn liên kết trực tiếp đến Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Cao Bằng trên các trang thông tin điện tử để độc giả thuận tiện tiếp cận và tham gia dự thi.

UBND các xã, phường chỉ đạo bộ phận văn hóa - xã hội, cụm loa truyền thanh thôn, xóm, tổ dân phố tăng thời lượng phát thanh, phổ biến thể lệ và hướng dẫn người dân đăng ký, làm bài thi. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, bảng tin tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và các tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn người dân tham gia dự thi trên điện thoại thông minh, máy tính.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức treo băng rôn, pa-nô, cờ phướn, chạy khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh trên các bảng điện tử, màn hình LED công cộng do đơn vị quản lý; lồng ghép tuyên truyền cuộc thi tại các chương trình nghệ thuật quần chúng, điểm du lịch về nguồn và hoạt động văn hóa, lễ hội đầu xuân năm 2027...

Công văn đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu “80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi