Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng 'Báo cháy 114'

Cán bộ đội CC&CNCH khu vực số 12 hướng dẫn cơ sở, người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Báo cháy 114

Theo đó, Đội CC&CNCH khu vực số 12 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội đã và đang tích cực hướng dẫn người dân trên địa bàn được giao quản lý cài đặt và sử dụng một cách có hiệu quả ứng dụng hữu ích này.

Ngay từ khi ra mắt, ứng dụng “Báo cháy 114” đã được đưa lên kho ứng dụng của hai nền tảng cung cấp ứng dụng cho điện thoại di động thông dụng là Apple Store và Google Play Store, người dân có thể dễ dàng truy cập vào kho ứng dụng Apple Store nếu đang dùng các dòng điện thoại, máy tính bảng của chạy hệ điều hành I OS và truy cập vào kho ứng dụng Google Play Store đối với các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android với từ khoá “báo cháy 114”

Giao diện trực quan của ứng dụng trên điện thoại đã được người dân tiếp cận sử dụng rất thuận tiện

Sau khi cài đặt xong, để sử dụng được ứng dụng, người dân phải đăng ký bằng số điện thoại chính chủ của mình hoặc đăng ký thông qua mã định danh cá nhân liên kết với ứng dụng INeID. Sau khi đăng nhập thành công, giao diện đầu tiên hiện lên trên ứng dụng cũng chính là tính năng chính của ứng dụng, đó là báo cháy nhanh với một thao tác bấm vào nút 114 màu cam trên màn hình, trong đó còn có các lựa chọn: cuộc gọi thông thường hoặc gọi video; ngoài gọi báo cháy còn gọi Công an 113 và Cấp cứu 115,…

Ngoài tính năng chính, ứng dụng còn cung cấp cho người dân nhiều tiện ích khác, ví dụ như: thông tin tình hình cháy, nổ trong nước, tin tức về công tác PCCC&CNCH, công tác nghiên cứu - trao đổi về PCCC&CNCH, hướng dẫn cộng đồng, hướng dẫn kiến thức - kỹ năng PCCC,… đầy đủ và chính xác do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm duyệt.

Nhiều tiện ích hữu ích được đưa lên ứng dụng

Chia sẻ với cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 12, anh Nguyễn Văn Hải (nhân viên của Bến xe khách Giáp Bát) chia sẻ: “Tôi biết được thông tin chính xác của các vụ cháy lớn trên cả nước qua ứng dụng Báo cháy 114, ngoài ra tôi còn học được nhiều kỹ năng, kiến thức về PCCC mà trước đây không biết. Tuy chưa phải báo cháy nhanh lần nào, nhưng tôi mở ứng dụng Báo cháy 114 hàng ngày để đọc tin tức và học các kỹ năng về PCCC và CNCH thông dụng”

Đồng hành cùng việc phát triển tiện ích “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện” trong ứng dụng iHanoi trên điện thoại trên địa bàn Thành phố, ứng dụng “Báo cháy 114” cũng là một phương tiện đưa công tác PCCC và CNCH đến gần với người dân hơn, thúc đẩy tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH tốt hơn trên địa bàn Thủ đô.