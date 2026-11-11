Tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chủ động ứng phó thời tiết xấu

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang tuyên truyền cho ngư dân trên vịnh Nha Trang chủ động ứng phó thời tiết xấu. Ảnh: Văn Tân

Tại cảng cá Hòn Rớ, nơi có hơn 1.500 tàu thuyền thường xuyên ra vào, neo đậu và tránh trú bão, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân kiểm tra hệ thống dây neo, gia cố phương tiện, lựa chọn vị trí neo đậu phù hợp, tránh va đập, đứt dây neo dẫn đến chìm tàu.

Cán bộ, chiến sĩ khuyến cáo các chủ phương tiện không chủ quan đưa tàu thuyền ra khơi khi thời tiết diễn biến phức tạp. Đồng thời, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản trên vịnh Nha Trang chủ động gia cố lồng bè, kiểm tra hệ thống neo giữ, chuẩn bị phương tiện và sẵn sàng di chuyển đến khu vực tránh trú an toàn khi cần thiết; chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng khi có tình huống nguy hiểm.

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang) hướng dẫn ngư dân sắp xếp, neo đậu phương tiện, tránh va đập. Ảnh: Văn Tân

Đối với các phương tiện xuất, nhập bến, cán bộ đơn vị nhắc nhở chủ tàu kiểm tra tình trạng kỹ thuật, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc và các phương tiện cần thiết phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, tránh thiên tai.