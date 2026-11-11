Tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai

Ngày 11-11, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền đang neo đậu và hoạt động trên biển, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền viên, ngư dân và các hộ nuôi trồng thủy sản chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ (Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang) hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh va đập.

Tại Cảng cá Hòn Rớ, nơi có hơn 1.500 tàu thuyền thường xuyên ra vào, neo đậu và tránh trú bão, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên vịnh Nha Trang kiểm tra hệ thống dây neo, gia cố phương tiện, lựa chọn vị trí neo đậu phù hợp, tránh va đập, đứt dây neo dẫn đến chìm tàu. Đồng thời, khuyến cáo các chủ phương tiện không chủ quan đưa tàu thuyền ra khơi khi thời tiết diễn biến phức tạp, sẵn sàng di chuyển đến khu vực tránh trú an toàn khi cần thiết; chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng khi có tình huống nguy hiểm.

Đối với các phương tiện xuất, nhập bến, cán bộ, chiến sĩ nhắc nhở chủ tàu kiểm tra tình trạng kỹ thuật, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc và các phương tiện cần thiết phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân trong chủ động phòng tránh thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.