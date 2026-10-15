Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại xã Nà Phặc

Thực hành kỹ năng lái xe trên bài thi tình huống dành cho người thi giấy phép lái xe hạng A1.

Tại Hội nghị, các đại biểu và người dân được phổ biến các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; xem video clip về tai nạn giao thông và tìm hiểu kỹ năng quan sát, điều khiển phương tiện, chủ động phòng ngừa tai nạn.

Bên cạnh đó, người tham dự được khảo sát kiến thức an toàn giao thông bằng hình thức trực tuyến, hướng dẫn kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tư thế ngồi lái xe an toàn và thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình.

Người dân được nhân viên Công ty Honda hướng dẫn đi mô phỏng tình huống.

Thông qua Hội nghị nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.