Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại xã Nà Phặc
Chiều 15-10, tại UBND xã Nà Phặc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.
Tại Hội nghị, các đại biểu và người dân được phổ biến các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; xem video clip về tai nạn giao thông và tìm hiểu kỹ năng quan sát, điều khiển phương tiện, chủ động phòng ngừa tai nạn.
Bên cạnh đó, người tham dự được khảo sát kiến thức an toàn giao thông bằng hình thức trực tuyến, hướng dẫn kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tư thế ngồi lái xe an toàn và thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình.
Thông qua Hội nghị nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tuyen-truyen-huong-dan-ky-nang-lai-xe-an-toan-tai-xa-na-phac