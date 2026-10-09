Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 735 học sinh Trường THCS và THPT Lý Bôn

Lực lượng Công an hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên Trường THCS và THPT Lý Bôn.

Các học sinh được phổ biến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách; quan sát khi điều khiển phương tiện; nhận diện và xử lý các tình huống nguy hiểm thường gặp trên đường; triển khai quét mã QR khảo sát nhận thức về an toàn giao thông; phát 150 tờ rơi tuyên truyền về các quy định và kỹ năng bảo đảm an toàn giao thông.

Thông qua hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh; trang bị những kỹ năng cần thiết, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường.