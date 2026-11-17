Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14; những điểm mới của Luật số 22/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Báo cáo viên phổ biến các quy định pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung trao đổi kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, cung cấp thông tin về các chương trình, thị trường lao động ngoài nước; nhận diện những rủi ro, phương thức, thủ đoạn lừa đảo và cách phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, việc làm tại cơ sở được cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền và tư vấn tại địa phương; giúp người lao động tiếp cận thông tin chính thống, lựa chọn chương trình làm việc ở nước ngoài phù hợp, an toàn, đúng quy định pháp luật.