Tuyên truyền hiệu quả đường lối đối ngoại và mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin 2 chuyên đề: "Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới"; "Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới".

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, thời gian gần đây, Việt Nam tổ chức những hoạt động đối ngoại, ngoại giao rất quan trọng. Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước thăm cấp Nhà nước, thăm chính thức một số nước; nguyên thủ, lãnh đạo một số nước thăm cấp Nhà nước, thăm chính thức Việt Nam. Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2026 để định hướng tuyên truyền, cung cấp các thông tin thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên cả nước nhằm khẳng định hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng theo thông tin báo cáo viên Bộ Ngoại giao đã cung cấp và các nguồn tài liệu chính thống khác. Công tác tuyên truyền cần nhấn mạnh, các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước vừa qua khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi yêu cầu tăng tốc vào những tháng cuối năm rất lớn, trong khi môi trường quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế này đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất cao của cả hệ thống chính trị, trong đó, ngành Tuyên giáo cả nước cần đẩy mạnh tuyên truyền để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đồng chí Vũ Duy Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin Chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 và các mục tiêu với tầm nhìn dài hạn, việc đổi mới mô hình phát triển gắn với xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái phát triển là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa lịch sử. Đổi mới mô hình phát triển trước hết là tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia tạo ra năng lực phát triển mới; chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; lấy con người làm chủ thể trung tâm, mục tiêu, động lực của phát triển. Đồng thời, nâng cao sức mạnh tổng hợp, tiềm lực quốc gia, chất lượng đời sống và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia là động lực chính.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền cần nhấn mạnh công tác tư tưởng là một nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu và tổ chức thực hiện của Đảng; tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, bảo vệ uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần phân tích sâu một số điểm mới, rất quan trọng của Chiến lược như công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống; chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội thông qua công khai, minh bạch thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội...

Đại biểu tham dự hội nghị.

Song song với công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), công tác tuyên truyền tập trung lan tỏa về Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XII; khuyến khích các tập thể, cá nhân tiếp tục gửi tác phẩm tham gia Giải thưởng. Sau 11 năm tổ chức thành công, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại đã trở thành một sự kiện quốc gia thường niên uy tín, là không gian sáng tạo không giới hạn, nơi hội tụ sự quan tâm, đóng góp chủ động, thiết thực của mỗi người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng chí Phan Xuân Thủy yêu cầu, công tác thông tin đối ngoại nói chung, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại nói riêng cần được nâng tầm hơn nữa; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhằm trực tiếp thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới với trọng tâm là phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới...