Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Quang cảnh chương trình - Ảnh: H.T

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời cung cấp kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các phương tiện giao thông phù hợp với độ tuổi.

Bên cạnh đó, học sinh được hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn, cách nhận diện và phòng tránh những nguy cơ gây tai nạn giao thông, cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hướng dẫn học sinh kỹ năng lái xe an toàn - Ảnh: H.T

Thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh; đồng thời trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em tham gia giao thông an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông trong lứa tuổi học đường.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Trường THPT Đào Duy Từ tặng mũ bảo hiểm cho học sinh - Ảnh: H.T

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục và lực lượng Công an trong công tác giáo dục pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh trong năm học 2026-2027.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 30 em học sinh Trường THPT Đào Duy Từ.