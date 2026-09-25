Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy học đường

Đại biểu và học sinh tham gia chương trình

Không mở đầu bằng những bài tuyên truyền khô cứng, chương trình đưa học sinh đến với câu chuyện được sân khấu hóa qua tiểu phẩm “Lời mời gọi dưới vỏ bọc sành điệu” do học sinh lớp 10A4 thực hiện.

Đại biểu và học sinh tham gia chương trình

Từ tâm lý còn bỡ ngỡ khi bước vào lớp 10, tiểu phẩm khắc họa cách thức mời gọi có thể xuất hiện rất tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày. Đó có thể là một lần làm quen, một lời rủ rê hoặc câu nói tưởng như đơn giản: “Thử một lần thôi”.

Tiểu phẩm “Lời mời gọi dưới vỏ bọc sành điệu” do học sinh lớp 10A4 thực hiện

Qua tình huống được xây dựng gần với học sinh, các em được nhắc nhở rằng sự tò mò, tâm lý muốn chứng tỏ bản thân hay cả nể trước bạn bè đều có thể khiến mình đứng trước những lựa chọn thiếu an toàn.

Thượng úy Phạm Văn Tuấn, Công an xã Hòa Ninh trực tiếp tuyên truyền

Sau phần tiểu phẩm, Thượng úy Phạm Văn Tuấn, Công an xã Hòa Ninh, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và những nội dung cần lưu ý trong phòng, chống ma túy học đường. Thay vì chỉ lắng nghe, học sinh được tham gia trả lời các câu hỏi tình huống. Những phần quà dành cho 10 học sinh trả lời đúng cũng tạo không khí giao lưu sôi nổi, giúp các nội dung tuyên truyền trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn.

Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi tình huống

Chương trình đồng thời cảnh báo học sinh về những nguy cơ từ thuốc lá điện tử và các sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể chứa chất gây nghiện hoặc hóa chất độc hại. Các em được khuyến khích chủ động tránh xa chất gây nghiện, không thử chỉ vì tò mò. Khi gặp lời rủ rê, lôi kéo, cần kịp thời chia sẻ với thầy cô, gia đình hoặc người có trách nhiệm để được hỗ trợ.

Ban tổ chức tặng quà cho học sinh trả lời đúng câu hỏi