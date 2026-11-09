Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua phiên tòa giả định

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động hướng đến Kỷ niệm 80 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/1946 – 9/11/2026) và hưởng ứng thực hiện các hoạt động hướng đến mục tiêu tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên và học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng, Đoàn thanh niên VKSND TP Đà Nẵng phối hợp với Đoàn thanh niên TAND TP Đà Nẵng, Chi đoàn VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng và trường THPT Hòa Vang, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền pháp luật về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 255 và Điều 256a BLHS đồng thời kết hợp tuyên truyền Nghị quyết 205/2025/QH15 về khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và nhóm người dễ bị tổn thương.

Đoàn thanh niên VKSND TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền pháp luật.

Chương trình phiên tòa giả định đã thực hiện kịch bản của một phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự gồm có các vai: Thẩm phán, hội thẩm nhân dân, đại diện Viện kiểm sát, thư ký, luật sư bào chữa, cảnh sát hỗ trợ tư pháp, người phạm tội, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và một số vai diễn quần chúng khác..., hướng đến tuyên truyền trực quan sinh động, thu hút đoàn viên thanh niên theo dõi và nâng cao kiến thức về pháp luật, đặc biệt là pháp luật hình sự.

Đại biểu tham dự chương trình phiên tòa giả định.

Nội dung vụ án của phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án hình sự có thật về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 và Điều 256a BLHS xảy ra tại địa bàn phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Vụ án đã được đưa ra xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Các em học sinh chăm chú theo dõi phiên tòa giả định.

Với tình huống giả định sát với thực tế, nội dung thể hiện sinh động, phù hợp với tình hiện tội phạm ma túy đang có chiều hướng gia tăng hiện nay trên địa bàn thành phố đã giúp các học sinh của trường THPT Hòa Vang nhận thức rõ về tính nghiêm minh của pháp luật.

Báo cáo viên trình bày nội dung Nghị quyết 205/2025/QH15 về khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và nhóm người dễ bị tổn thương.

Kết thúc nội dung diễn án, Ban tổ chức tiếp tục cho các đoàn viên tham gia giao lưu có thưởng, trả lời các câu hỏi xoay quanh nội dung phiên tòa và kiến thức chung pháp luật Việt Nam.

Phiên tòa giả định được tổ chức với đầy đủ thành phần như mô hình một phiên tòa thực tế.

Sau phiên tòa giả định, Báo cáo viên của Chi đoàn VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng thực hiện tuyên truyền nội dung liên quan đến Nghị quyết 205 về khởi kiện các vụ án dân sự công ích và đặt câu hỏi trực tiếp cho học sinh tham dự về nội dung Nghị quyết 205.

Kiểm sát viên giao lưu câu hỏi tìm hiểu pháp luật với các em học sinh.

Chương trình phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Pháp luật Việt Nam tại trường THPT Hòa Vang do Đoàn thanh niên VKSND TP Đà Nẵng phối hợp thực hiện đã thành công trọn vẹn, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phiên tòa giả định cũng là dịp để đoàn viên thanh niên của 2 cấp VKSND TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện công tác "Rèn luyện, nâng cao kỹ năng, đào tạo tại chỗ". Các Chuyên viên, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa giả định, sẽ có điều kiện để "diễn tập", tích lũy kiến thức trước khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại một phiên tòa sơ thẩm thực tế sau này.