Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên thông qua các phiên tòa giả định

Thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2026), VKSND khu vực 2, tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an các xã, phường tổ chức các phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” tại các trường học trên địa bàn nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Mới đây, tại trụ sở trường THPT Yên Mô B, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình, VKSND khu vực 2 phối hợp với Công an xã Yên Mạc và Ban giám hiệu Trường THPT Yên Mô B tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “ Gây rối trật tự công cộng”. Dự phiên tòa có Ban giám hiệu Nhà trường, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể học sinh Trường THPT Yên Mô B. Dự và chỉ đạo phiên tòa có các đồng chí Lãnh đạo của VKSND khu vực 2 và Công an xã Yên Mạc.

Toàn cảnh phiên tòa giả định tại Trường THPT Yên Mô B ngày 26/10/2026.

Tiếp nối hoạt động tuyên truyền, tại trụ sở Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, VKSND khu vực 2 tiếp tục phối hợp với Công an phường Trung Sơn và Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường tổ chức phiên tòa giả định cùng chủ đề, để tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến học sinh, sinh viên trong trường. Dự phiên tòa có Ban giám hiệu Nhà trường, các thầy giáo, cô giáo và gần 500 em học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường. Dự và chỉ đạo phiên tòa có các đồng chí Lãnh đạo của VKSND khu vực 2 và Công an phường Trung Sơn.

Toàn cảnh phiên tòa giả định tại Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường ngày 29/10/2026.

Nội dung các phiên tòa giả định được xây dựng trên cơ sở một vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” có thật đã đưa ra xét xử, có hiệu lực pháp luật. Nội dung vụ án liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên có hành vi dùng phương tiện xe mô tô, hung khí nguy hiểm gây sự, đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bị đưa ra truy tố, xét xử. Các thông tin và tình tiết liên quan của vụ án được mã hóa, biên tập phù hợp với yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở kịch bản được xây dựng công phu, phiên tòa giả định tái hiện trình tự, thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu hoạt động xét xử, vị trí, vai trò của Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng. Thông qua phiên tòa giả định đã giúp học sinh, sinh viên nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi gây rối trật tự công cộng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc bị lôi kéo vào các hành vi gây mất an ninh, trật tự.

Học sinh trường PTTH Yên Mô B tham gia trả lời câu hỏi trong phần giao lưu pháp luật.

Trong quá trình tổ chức phiên tòa giả định, Kiểm sát viên của VKSND khu vực 2 đã trực tiếp giao lưu, trao đổi, giải đáp các câu hỏi và tình huống pháp luật với học sinh, sinh viên, giúp cho các em nhận diện hành vi vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý của người thực hiện hành vi, kỹ năng xử lý mâu thuẫn, kìm chế cảm xúc, kiểm soát bản thân, phòng ngừa bạo lực học đường và các biện pháp phòng tránh nguy cơ bị kích động, lôi kéo tham gia thực hiện hành vi phạm pháp luật. Việc giao lưu đã tạo không khí trao đổi sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh, sinh viên, góp phần củng cố kiến thức và nâng cao khả năng vận dụng pháp luật vào các tình huống trong thực tiễn.

Học sinh, sinh viên Trường CĐCĐNN&MT tham gia trả lời câu hỏi trong phần giao lưu pháp luật.

Việc tổ chức các phiên tòa giả định tại Trường THPT Yên Mô B và Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường là một trong những hình thức đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của VKSND khu vực 2 theo hướng trực quan, thiết thực, phù hợp với đối tượng tuyên truyền.

Hoạt đồng này được sự hưởng ứng tích cực của Ban giám hiệu các Nhà trường, các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên, có tác dụng lan tỏa mạnh mẽ việc phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên trên địa bàn.