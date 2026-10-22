Tuyên truyền, giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử cho 800 giáo viên, học sinh Trường THPT Bế Văn Đàn

Học sinh được tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và văn hóa ứng xử trong trường học.

Tại chương trình, học sinh được tuyên truyền về giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình; giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu ở tuổi vị thành niên; thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức hoạt động giao lưu, hỏi đáp về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để học sinh vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.