Đại diện BHXH tỉnh giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, BHXH tỉnh và hơn 200 đại biểu đại diện người sử dụng lao động, cán bộ phụ trách công tác tiền lương, BHXH tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định (cũ).

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh nhấn mạnh: Chính sách BHXH, BHYT, BHTN có vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm quyền lợi, ổn định cuộc sống của người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách này không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của mỗi doanh nghiệp đối với người lao động.

Lãnh đạo BHXH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đề nghị các doanh nghiệp chủ động cập nhật những quy định mới của pháp luật, thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia và đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách.

Báo cáo viên BHXH tỉnh truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của BHXH tỉnh đã truyền đạt các chuyên đề trọng tâm, tập trung vào những nội dung thiết thực đối với hoạt động của doanh nghiệp, gồm: Tổng quan về BHXH; những điểm mới của Luật BHXH số 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024; đối tượng, mức đóng, phương thức đóng BHXH; các quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH; các chế độ, chính sách BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và ý nghĩa của các chính sách đối với việc bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nội dung trao đổi, đối thoại được đại diện các doanh nhiệp quan tâm, nêu ý kiến từ thực tiễn quản lý, sử dụng lao động tại doanh nghiệp, tập trung vào trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN; quyền lợi của người lao động; các quy định mới của Luật BHXH và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các nội dung đã được đại diện cơ quan BHXH tỉnh, Sở Nội vụ giải đáp cụ thể, rõ ràng, và hướng dẫn cụ thể.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến về các quy định mới của Luật BHXH và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hội nghị là dịp để doanh nghiệp cập nhật kịp thời các quy định mới, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời giúp cơ quan BHXH nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tăng cường kết nối, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động trong tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.