Tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Đại diện Sở Nội vụ, BHXH tỉnh giải đáp các ý kiến, kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh nhấn mạnh: BHXH, BHYT, BHTN có vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần đảm bảo quyền lợi, ổn định cuộc sống của người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Việc thực hiện đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của mỗi doanh nghiệp đối với người lao động. Đặc biệt, Luật BHXH năm 2024 với nhiều quy định mới đã đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp cần chủ động cập nhật, nắm bắt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo viên của BHXH tỉnh trình bày các nội dung tổng quan về BHXH, BHYT, BHTN.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên của BHXH tỉnh truyền đạt nội dung tổng quan về BHXH, những điểm mới của Luật BHXH năm 2024; đối tượng, mức đóng, phương thức đóng BHXH, xử lý các vi phạm về BHXH; các chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện.

Báo cáo viên của BHXH tỉnh cũng thông tin đến các doanh nghiệp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng dẫn người lao động nếu nghỉ việc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thông tin tình trạng hưởng trợ cấp BHXH 1 lần làm ảnh hưởng tới quyền lợi người lao động; chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; làm rõ ý nghĩa, vai trò và lợi ích của chính sách BHXH, BHTN đối với việc ổn định chính trị xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đại diện doanh nghiệp nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, sử dụng sổ BHXH điện tử.

Phần đối thoại, trao đổi trực tiếp tập trung vào các vấn đề thiết thực như: điều kiện, mức hưởng các chế độ BHXH; quyền lợi khi khám, chữa bệnh BHYT; trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN; cách cài đặt, sử dụng sổ BHXH điện tử; thủ tục giải quyết BHTN khi sử dụng sổ BHXH điện tử cũng như các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tại đơn vị… Các câu hỏi đều được đại diện cơ quan BHXH tỉnh, Sở Nội vụ giải đáp cụ thể, rõ ràng, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động về chính sách BHXH, BHYT; củng cố niềm tin vào hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, đồng thời thúc đẩy việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.