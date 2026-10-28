Tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh xã Đông Khê
Ngày 27/10, Công an xã Đông Khê phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng tổ chức “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”, với sự tham gia của gần 100 học sinh cùng cán bộ, giáo viên nhà trường.
Tại chương trình, học sinh được tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; cảnh báo những hành vi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, xử lý các tình huống thường gặp và thực hành lái xe trên sa hình.
Thông qua chương trình, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, xây dựng văn hóa giao thông trong nhà trường.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tuyen-truyen-dao-tao-ky-nang-lai-xe-an-toan-cho-hoc-sinh-xa-dong-khe-3193816.html